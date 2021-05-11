Ali Babacan'ın ihanet itirafına önemli yorum:

BABACAN'IN GAFLET ANINDAKİ İTİRAFI!

Sayın Ali Babacan'ın bu itirafı aslında herkesin bildiği sırrın ifşasından ibaret. Ancak Sayın Babacan gibi yedekli çalışan ve aşırı ihtiyatlı bir siyasetçi için tam anlamıyla bir gaflet anıydı. Ama aynı zamanda siyasetteki ikiyüzlülüğün ifadesi noktasında da son derece önemli oldu.

Ali Babacan'ın itirafları siyasette ahlak tartışmalarını başlattı! Siyasi ikiyüzlülük mü?

KARTLARIN AÇIK OYNANACAĞI BİR DÖNEM GELİYOR

Çünkü önümüzdeki dönem gerçek anlamda safların belli olacağı, siyasi anlamda herkesin kartlarını daha açık oynayacağı bir süreç. Bu kapalı devre ilişkiler, paslaşmalar siyasetin bugünkü konjonktüründe belki bir karşılık buluyor ama seçim sürecine girdiğimizde artık bu ve benzeri çok daha farklı itiraf ve ifşanın duyulacağı bir döneme giriliyor.

GÜL'ÜN KIZ İSTER GİBİ İSTEDİĞİM DEDİĞİ VE HİMAYET ETTİĞİ BİRİ

İddiasına göre bir çelişki yokmuş! Buna kimin inanacağı konusu çok havada kalan bir açıklama. Diğer yandan Ali Babacan profilini bir hatırlamakta fayda var. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "babasından kız ister gibi isteyip siyasete kazandırdım" dediği bir profil. Yani gücü Erdoğan'dan alan ama koruması Gül olan biri oldu. Ve her zaman kazanan tarafta yer alırken bundan istifade etti.

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