İhanetin perde arkasındaki sinsi plan ne? Ali Babacan istifa etmek için neden 2019'u bekledi?
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Geçtiğimiz günlerde Ali Babacan'ın 2018'de AK Parti üyesi olduğu halde AK Parti aleyhine gizlice çalıştığını açıklamasıyla ortaya çıkan siyasi ihanetin ardındaki sinsi planla ilgi detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu siyasi ihaneti Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç canlı yayında; siyasi ihanetin perde arkasındaki muhtemel sinsi planları yorumladı...