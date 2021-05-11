"BUNLARA KRİPTO DERLER"

Bu açıklamalara söyleyecek bir söz bulamadığını söyleyen Turan, "Edebim müsaade etmiyor. Kendim söylemediğim halde yüzüm kızarıyor. İnsan yol yürüdüğü arkadaşlarına nasıl ihanet ettiğini ballandıra ballandıra anlatamaz. Bunlara krtipto derler" ifadelerini kullandı.

ALİ BABACAN'IN İHANETİNİN VİDEOSU

Ali Babacan'dan skandal ihanet sözleri | Video

"TÜRK SİYASİ TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇMİŞ BİR BEYANDIR"

Ali Babacan'ın açıklamaları için, "Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır" diyen Turan, "Maalesef üzüntü duyulacak beyandır. Eğer siz ihanet etmek ile yargılanırsanız sizin her zaman ihanet edeceğiniz potansiyele sahip olduğunuz kanaatine varır toplum" şeklinde konuştu.

Ali Babacan'ın ihanetine sert tepki: Siyasi tarihe kara leke olarak geçti | Video