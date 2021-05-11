Ali Babacan'ın ihanetine sert tepki: Siyasi tarihe kara leke olarak geçti | Video

A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' adlı programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ihanetini itiraf eden Ali Babacan'a tepki gösterdi. Turan, "Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır. Bunlara krtipto derler" ifadelerini kullandı.