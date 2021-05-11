Ali Babacan'ın ihanetine sert tepki: Siyasi tarihe kara leke olarak geçti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:46
04:56
01:43
01:05
Son dakika: MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz | Video 11.05.2021 | 19:28
00:49
01:42
HES uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? | Video 11.05.2021 | 19:11
03:31
00:55
Bakan Koca duyurdu: İşte İstanbul'daki vaka sayılarında son durum | Video 11.05.2021 | 18:51
02:30
01:27
05:33
08:06
03:11
Hilal Kaplan | Babacan’ın takiye ve ihanet itirafı 11.05.2021 | 17:18
03:45
Hasan Basri Yalçın | Kabak tadı veren seçim iddiaları 11.05.2021 | 17:16
06:03
Yavuz Donat | İki Ankara 11.05.2021 | 17:15
04:06
Mahmut Övür | İsim isim FETÖ içindeki ‘taht ve rant’ kavgası 11.05.2021 | 14:42
04:05
Okan Müderrisoğlu | Mescid-i Aksa... İsrail’in bilinçaltındaki o sınır (!) 11.05.2021 | 14:40
03:09
Haşmet Babaoğlu | Filistin... Yeni duyarsızlıklar... Dönüşen zihinler... 11.05.2021 | 14:38
14:48
A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' adlı programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ihanetini itiraf eden Ali Babacan'a tepki gösterdi. Turan, "Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır. Bunlara krtipto derler" ifadelerini kullandı.