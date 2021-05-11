HALK TV'de katıldığı bir programda Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuş, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olarak çıkarılmasına destek verdiğini itiraf etmişti.

İlkesizliği ortaya çıkan Ali Babacan ilkeliyim imajı çizmiş! | Video

ALİ BABACAN'IN İLKESİZLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

AK Parti'ye ihanet ettiğini itiraf etmesi ardından ilkesizliği ortaya çıkan Ali Babacan'ın tavırları ile uyuşmayan söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Ali Babacan, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına 10 gün önce konuk olduğunda HALK TV'deki söylemleriyle uyuşmayan açıklamalarda bulunmuştu.

BAŞKA BİR PROGRAMDA İLKELİYİM İMAJI ÇİZDİ

Programda, AK Parti'den ayrılış süreciyle ilgili Ali Babacan ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bunu bildirdiğini ifade ederek ilkeli bir duruş sergilediği iddiasında bulunuyordu. Ancak HALK TV'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olarak çıkarılmasına destek verdiğini ve merkezinde yer aldığını itiraf etmesi sonrasında AK Parti içerisindeyken ilkesizliğini gizliden sürdürdüğünü itiraf ediyordu.

Babacan programda sözlerine şöyle devam ediyordu: "Benim artık AK Parti'den ayrılmak istediğimi, bununla ilgili karar verdiğimi kendisine bildirmek için yaptığım bir görüşmeydi. Ve ilk kendisi duydu. Daha önce hiç kimseyle paylaşmamıştık bunu. Bazı eski siyasetçiler şunu da tavsiye ettiler; 'Eğer yeni bir çıkış yapacaksanız, önce parti içinde isyan ile başlamalısınız.' Biz de dedik ki; 'Hayatta öyle bir şey yapmadık.'"

BİR KEZ DAHA ÇELİŞKİSİNİ VE İLKESİZLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Kendisiyle çelişen Ali Babacan "Hayatta öyle bir şey yapmadık" sözünden sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü; siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor, siyasetin sahici bir şey olması gerekiyor. Normalde bunca yıl beraber çalışmış insanların, bir hukuku vardır. O hukukun gereği de, bir ayrılma kararı varsa önce arada konuşmaktır. Bizim ahlakımız bir tiyatro oynamaya izin vermedi. Gittik konuştuk kendisiyle, ben ayrılmak istediğimi ama bunun için İstanbul seçimlerini bekleyeceğimi, İstanbul'da daha belediye seçimleri yapılmamıştı. O belediye seçimleri bittikten sonra ayrılıp, bunu kamuoyuyla paylaşacağımı. Çünkü seçime giderken böyle bir şeyin de doğru olmadığını söyledim. Sanırım, İstanbul seçimlerinden tam iki hafta sonra dilekçemi gönderdim ve ertesi gün de yazılı bir açıklama ile ayrıldığımı açıkladım."

Ali Babacan, HALK TV'deki katıldığı programda itiraf niteliğinde açıklamaları ile Adem Metan'ın YouTube kanalındaki konuşmasında söyledikleri karşılaştırıldığında ilkesizliğini ve çelişkilerini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Babacan’ın takiye ve ihanet itirafı

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