Video Haber İlkesizliği ortaya çıkan Ali Babacan ilkeliyim imajı çizmiş! | Video

İlkesizliği ortaya çıkan Ali Babacan ilkeliyim imajı çizmiş! | Video

İlkesizliği ortaya çıkan Ali Babacan ilkeliyim imajı çizmiş! | Video
12.05.2021 | 00:08

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HALK TV’deki katıldığı programda itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuş, AK Parti’de bulunduğu dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olarak çıkarılmasına destek verdiğini itiraf etmişti. AK Parti’ye ihanet eden Ali Babacan’ın HALK TV’deki söyledikleri ile Adem Metan’ın YouTube kanalındaki konuşması karşılaştırıldığında ilkesizliği ve çelişkileri bir kez daha ortaya çıkmış oldu. On gün önceki söyleşide Ali Babacan’ın tavırları ile uyuşmayan söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı.

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