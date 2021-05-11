Turizm ve Gıda ürünleri tedarikçisi bir firma sahibinin oğluyla birlikte hareket ettiği belirtildi. Thodex vurgununda Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve otelden alan kişilerin kimlikleri ortaya çıktı. Son yapılan operasyonda Özer'i otele yerleştiren kişinin Altjan Canaj adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.