Edinilen son dakika bilgisine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait araçta yapılan aramada 0.07 gram kokain ile 0.08 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan CHP'li yönetici Halil Yıldırım, Mine Ekitmen ve Ali Mehmet Özel gözaltına alındı. Polisin uzun süredir teknik ve fiziki olarak takip ettiği öğrenilen 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra uyuşturucu madde kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi. Burada ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.