Ali Babacan'ın itirafına eski CHP'liden bomba gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder

Siyasetin gündeminde Ali Babacan'ın partisine ihaneti ve Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için yürütülen gizli görüşmeler var. Babacan, bir televizyon kanalında, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu sırada muhalefet ile Abdullah Gül'ün adaylığını görüştüğünü, masanın tam ortasında olduğunu söyledi.

Babacan'ın aynı günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için AK Parti'de ilk imzayı verenler arasında olduğu belgelendi. 'İhanetin itirafı' olarak değerlendirilen açıklama sonrası CHP'nin 2018 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de topa girdi.

İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Dostlar' diye tanımladığı ittifak ortaklarına göndermede bulundu, " 'Dostların' yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak." ifadelerini kullandı.

Siyasetin sıcak gündemini CHP'nin önemli isimlerinden Mehmet Sevigen ile konuştuk.

CHP eski Genel Sekreteri Sevigen, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada partisinin, 'Abdullah Gül' dayatmasına ateş püskürdü, Ali Babacan'a ise, 'En yakınına ihanet eden devlete ihanet etmez mi?' sözleri ile tepki gösterdi.