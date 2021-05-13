Ali Babacan'ın itirafına eski CHP'liden bomba gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
01:58
01:43
02:04
00:30
İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı | Video 12.05.2021 | 22:43
05:26
02:12
00:49
02:38
04:49
Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor | Video 12.05.2021 | 19:18
01:37
02:30
00:11
MİT'ten Gare'de operasyon | Video 12.05.2021 | 16:18
04:07
Kerem Alkin | Küresel enflasyon mercek altında 12.05.2021 | 16:23
18:44
09:49
03:33
Sait Gürsoy | Çalışma şeklimizi belirleyecek 4 olgu 12.05.2021 | 14:10
02:34
03:47
Şebnem Bursalı | İşte bu yüzden ‘One minute’... 12.05.2021 | 13:13
04:30
Melih Altınok | İsrail’in Naziler’den ne farkı var? 12.05.2021 | 11:22
Ali Babacan'ın Türkiye'nin gündemine oturan ihanet itirafı ile ilgili sabah.com.tr'ye konuşan CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "En yakınını satan, devleti de milleti de satar" sözleri ile tepki gösterdi. Sevigen, Abdullah Gül'ün çatı aday yapılmak istenmesi ile ilgili süreci anlattı, "Kılıçdaroğlu'nun A Planı Abdullah Gül'dü. Gönlünde yatan isim oydu. Olmayınca B Planı olarak Muharrem'i aday yaptılar" dedi. Sevigen, CHP'nin her seferinde Erdoğan düşmanlığı ile seçime hazırlandığını, 'Kim olursa olsun' dediğine dikkat çekti, "Bu nasıl bir düşünce, bu düşünceye lanet olsun" ifadelerini kullandı.