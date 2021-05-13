Video Haber Ali Babacan'ın itirafına eski CHP'liden bomba gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder | Video

Ali Babacan'ın itirafına eski CHP'liden bomba gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder | Video

Ali Babacan'ın itirafına eski CHP'liden bomba gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder | Video
13.05.2021 | 01:06

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Ali Babacan'ın Türkiye'nin gündemine oturan ihanet itirafı ile ilgili sabah.com.tr'ye konuşan CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "En yakınını satan, devleti de milleti de satar" sözleri ile tepki gösterdi. Sevigen, Abdullah Gül'ün çatı aday yapılmak istenmesi ile ilgili süreci anlattı, "Kılıçdaroğlu'nun A Planı Abdullah Gül'dü. Gönlünde yatan isim oydu. Olmayınca B Planı olarak Muharrem'i aday yaptılar" dedi. Sevigen, CHP'nin her seferinde Erdoğan düşmanlığı ile seçime hazırlandığını, 'Kim olursa olsun' dediğine dikkat çekti, "Bu nasıl bir düşünce, bu düşünceye lanet olsun" ifadelerini kullandı.

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