Ramazan-ı Şerif'e elveda derken İslam aleminin beklediği tarihlerden olan Ramazan Bayramına merhaba demeye hazırlanıyoruz. Toplamda üç gün sürecek Ramazan Bayramı, 13 Mayıs'ta başlayacak. Günün ilk ışıklarında evlerde ve camilerde bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara, İzmir, İstanbul ve il il bayram namazı vakti saatleri paylaşıldı. Bilindiği üzere, bayram namazı saati ilden ile değişiklik gösteriyor. Peki, bu yıl bayram namazı saat kaçta kılınacak?

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BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2021

Diyanet'in paylaştığı bayram namazı vakitleri listesinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra, Adana, Trabzon, Konya, Bursa, Mersin, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Van, Edirne ve diğer illerin bayram namazı saatleri bilgisi de yer aldı.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 bayram namazı vakti listesine göre Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere il il bayram namazı saati şu şekilde;