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Giriş Tarihi: 12.5.2021 17:58

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve sözleri 2021: Yeni, kısa, uzun, dualı ve resimli mesajları tebrik sözleri seçenekleri

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz Bayram mesajları ve sözleri 2021: Yeni, kısa, uzun, dualı ve resimli Ramazan Bayramı mesajları tebrik sözleri seçenekleri

Ramazan-ı Şerif'e elveda derken Şeker Bayramı olarak da anılan 2021 için merhaba diyoruz. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanmaya denk geliyor. Bu yüzden ziyaretler olmayacak; ancak ve tebrik sözleri ile akrabaya, tanıdıklara ve dostlara Ramazan Bayramı kutlama mesajları gönderilecek. Arefe günü ile beraber İyi Bayramlar dilekleri için ve tebrik sözleri araştırılmaya başlandı. Şeker Bayramı tebrik mesajları sosyal medyada da paylaşılarak bayramın anlamı ve önemi herkese hissettirilecek. İşte, en yeni, anlamlı, farklı, şeker tadında ve resimli Bayram mesajları ile Ramazan Bayramı tebrik sözleri 2021

Ramazan Bayramı tarihi geldi çattı. Ramazan Bayramı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu sene de Kovid-19 salgınının gölgesinde kutlanacak. Bundan dolayı, akraba, dost ve aile ziyaretleri yapılamayacak; ancak Şeker Bayramı coşkusu bayram mesajları ve tebrik sözleri ile herkese ulaştırılacak. Ramazan Bayramı kutlama mesajları ve sözleri gönderilerek İyi Bayramlar dilekleri aktarılacak. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı yaklaşırken kısa, uzun, farklı ve yeni bayram mesajları ile Şeker Bayramı tebrik sözleri merak konusu oldu.

RESİMLİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

Resimli Şeker Bayramı kutlama mesajları ve tebrik sözleri, hem tanıdıklara gönderilecek hem de sosyal medyada paylaşılacak. İyi Bayramları mesajları ile Ramazan Bayramı'nın önemi ve anlamı her yerde duyurulacak. Kısa, uzun, anlamlı ve resimli bayram mesajları araştırılmaya başlandı. İşte, kısa, uzun ve resimli Bayram mesajı seçenekleri ile birbirinden farklı ve yeni Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile tebrik sözleri 2021

ŞEKER BAYRAMI TEBRİK SÖZLERİ VE MESAJLARI

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına...

Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

ANLAMLI VE RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum...

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

EN GÜZEL BAYRAMI MESAJI SÖZLERİ SEÇENEKLERİ

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

RESİMLİ BAYRAM MESAJI

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz ramzan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz Bayram mesajları ve sözleri 2021: Yeni, kısa, uzun, dualı ve resimli Ramazan Bayramı mesajları tebrik sözleri seçenekleri
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