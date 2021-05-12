Filistin’in umudu Erdoğan ve Türkiye halkıdır! Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Sabah’a konuştu





İSLAM DÜNYASI KUDÜS'E SAHİP ÇIKAMADI

Kudüs ve Mescid-i Aksa tüm Müslümanlara emanettir ve boynumuzun borcudur. Cenab-ı Hak bizi bu emanete sahip çıkamadığımız için kıyamet günü yargılayacaktır. El Aksa Camii ve cennetin kapısı olan Kudüs için hepimiz dik durmalıyız. Filistin halkının ve İslam dünyasının haysiyetini ve şerefini temsil eden bu kutsal şehre karşı tarihi ve dini sorumluluklarımız var. Hepimiz bu uğurda direnmeliyiz. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını izlerken şu soruyu soruyorum: İslam dünyası ve tüm Müslümanlar olarak Kudüs için şimdi harekete geçmezsek ne zaman harekete geçeceğiz?