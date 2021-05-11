Harem-i Şerif raporundan çarpıcı başlıklar! "Önlem alınmazsa Osmanlı dönemine ait eser kalmayacak"

KAYNAKLAR YOK EDİLİYOR: Günümüzde yapılmakta olan bu çalışmalar aslında kültür varlıklarına yüklenmiş olan değerler ve söz konusu kültürlere ait bilgi kaynaklarının yok edilmesi üzerine programlanmış sistemli bir çalışma hissini vermektedir. Oysa, kültürlere gösterilecek saygı, her döneme ait eserlerin kültürel aidiyetini belirleyen değerlerin dikkate alınmasını ve değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.