Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar

Son dakika haberleri: Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile onlarca masum Filistinli Müslüman'ı öldüren işgalci İsrail, karadan da katliama başladı.
İŞGALCİ İSRAİL KARADAN KATLİAMA BAŞLADI
İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi. Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.
9 BİN YEDEK ASKERİN ORDUYA ÇAĞRILMASI ONAYLANDI
Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, orduya gerektiği takdirde 9 bin kadar yedek askerin çağırılmasına onay verdi. Yedek askerlerin, göreve çağrılması durumunda, Güney Komutanlığı, Merkez Komutanlığı ve Kuzey Komutanlığı'nda görev alması bekleniyor.
İsrail basınında yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara harekatını değerlendirdiği iddia edilerek, kara harekatı talebinin ordu tarafından talep edildiği ve güvenlik kabinesi tarafından değerlendirildiği öne sürüldü.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Hidai Zilberman yaptığı açıklamada, İsrail'in olası bir kara harekatına hazırlanmak için Gazze sınırında güç topladığını ifade ederek, "Gazze sınırında kuvvetleri topluyor, hazırlıyoruz. Alanı inceliyorlar ve karar verdiğimizde onları kullanacağız. Girişim bizim ve zaman bizim tarafımızda" dedi.
Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığırından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar | Video
İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 103'E YÜKSELDİ
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.İsrail’de 9 bin yedek askerin orduya çağırılması onaylandı Beyaz Saray Sözcüsü, ısrarlı sorulara rağmen İsrail'i kınamaktan kaçındı