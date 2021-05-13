Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Hidai Zilberman yaptığı açıklamada, İsrail'in olası bir kara harekatına hazırlanmak için Gazze sınırında güç topladığını ifade ederek, "Gazze sınırında kuvvetleri topluyor, hazırlıyoruz. Alanı inceliyorlar ve karar verdiğimizde onları kullanacağız. Girişim bizim ve zaman bizim tarafımızda" dedi.

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İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 103'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.