Video Haber Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığırından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar | Video

Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığırından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar | Video

Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığırından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar | Video
14.05.2021 | 00:41

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Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu.

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