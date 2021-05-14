Son dakika: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar | Video

Son dakika haberleri: Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara insanlık dışı müdahalelerde bulunan İşgalci İsrail'den skandal bir hamle daha geldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatıldığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini bildirdi.