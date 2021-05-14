Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile soğuk duş: Biz HDP'den çocuklarımızı isterken, siz onlarla hareket ettiniz...

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan aileler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ziyaret gelen CHP'li heyete tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla eylem yapan ailelere ziyarete geldiğini ve bundan sonra CHP olarak destek vereceklerini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a tepki gösteren annelerden Ayşegül Biçer, "Benim oğlum Mustafa 3 yıldır PKK'nın elinde, 2 yıla yakındır HDP önünde eylem yapıyorum. Kemal Bey'in aklına şimdimi geldik? HDP'nin kapısında 2 yıldır sesimizi duymayan genel başkanınızın desteğini ve selamını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li vekile tepki | Video

"HDP İLE HAREKET ETMEYİN"

Sur'da yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın ise, CHP'nin çocukları ölüme gönderen HDP ile birlikte hareket ettiğini belirterek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir baba değil mi? Neden halen Kürt çocuklarını ölüme gönderen HDP ile harekât ediyor. Sizden ve genel başkanınızdan rica ediyoruz, artık HDP'den elinizi çekin. Siz HDP ile hareket ettiğiniz sürece onlar sizden cesaret alarak çocuklarımızı ölüme gönderiyor." dedi.

"BİZ HDP'DEN ÇOCUKLARIMIZI İSTERKEN, SİZ ONLARLA HAREKET ETTİNİZ"

Kızı Ceylan için 625 gündür HDP'nin kapısında gözyaşı döktüğünü belirten anne Türkan Mutlu ise, "Kızımdan yaklaşık 6 yıldır haber alamıyorum. Biz çocuklarımızı gözyaşları döke döke HDP kapısında isterken, CHP ve İYİ Parti, HDP ile ortak harekât etmeye devam etti. Siz, 'Ben genel başkanımızın talimatıyla geldim' diyorsunuz, bu güne kadar bu desteği neden vermediniz? Daha önce Özgür Özel bey de gelip bizi ziyaret etti. Ne o ziyareti ne de bu ziyaret kabul etmiyoruz, samimi bulmuyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Celil Begdaş adlı acılı baba ise, "Bizim kapımıza düşmanımız da gelse kabul ederiz, ama bu ziyaret neden bu kadar gecikti? 2 yıldır burada bize her türlü hakareti yaptılar, çocuklarımızı kendi kanallarına çıkarıp bize evlat işkencesi yaşattılar. Ama sizin genel başkanınız bir gün olsun grup toplantısında aileleri diline dahi getirmedi. Bu kadar yaşananlardan sonra aileler şimdi mi akılına geldi?" diye sordu.

Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki: "Biz HDP'den çocuklarımızı isterken, siz onlarla hareket ettiniz..."