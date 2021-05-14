Video Haber Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki | Video

Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki | Video

Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki | Video
14.05.2021 | 15:09

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Terör örgütü PKK tarafında kaçırılan çocukları için 625 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, bayramın ikinci günü evlat nöbetindeki aileleri ziyarete gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a tepki gösterdi. "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘talimatıyla’ geldim" diyen Erol’a anneler, ziyaret ve desteği kabul etmediklerini söyledi.

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