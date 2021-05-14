Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki! Terör devleti İsrail'e öfkeliyiz...

Yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacaktır. Kudüs gibi kutsal mekanları bünyesinde barındıran bir şehri yağmalamaya kalkan bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs, tüm dünyadır. Oradaki müslümanlar da tüm insanlıktır diyoruz.

BİRLİKTE HAREKETE GEÇMEYE DAVET ETTİ

Başkan Erdoğan, görüştüğü liderleri, İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarına ve baskılarına karşı birlikte etkili şekilde harekete geçmeye davet etti.

Bu doğrultuda ilk temasını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile gerçekleştiren Erdoğan, 8 Mayıs'tan bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptığı görüşmelerde de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını el aldı.