Video Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki "Terör devletine öfkeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki "Terör devletine öfkeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki
14.05.2021 | 14:40

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma sonrası normalleşme takviminin pazartesiden itibaren yürürlüğe konulacağını duyurdu. Erdoğan, Haziran ayını işaret etti, "Tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kudüs ve Gazze'de masum insanları hedef alan İsrail'e de çok sert çıktı. Erdoğan, "Terör devletine öfkeliyiz" dedi.

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