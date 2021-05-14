Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer izini kaybettirdi! Gözler kilit isimde, her şeyi o planlıyor...

Faruk Fatih Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve sonrasında ise otelden alan kişilerin kimlikleri ortaya çıkmıştı. Son yapılan operasyonda Özer'i otele yerleştiren kişinin Altjan Canaj adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu şüpheli gözaltındaki ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi. Haxhiu, Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta karşılanması ve saklanmasında yardım eden kilit isim olarak biliniyor. Hâlâ firari durumda olan Haxhiu'nun yakalandığı takdirde Faruk Fatih Özer'i ele verecek kritik bilgiler paylaşacabileceği belirtildi. Edevaldo Haxhiu'nun Durres merkezli bir güvenlik firmasının sahibi olduğu öğrenildi.