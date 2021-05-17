İzmir'de hayrete düşüren görüntü: Kanalizasyon suları denize akıyor

ZARARLI ATIK AKIŞI YOKMUŞ

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkilerin giderek artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Büyükşehir Belediyesi denize zararlı atık akışının gerçekleşmediğini öne sürüp yaşananları 'manipülatif' olarak değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına sert tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den sert tepki geldi.

ALAY EDER GİBİ

Sürekli Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Önce şuna açıklık getirelim! TDK'ya göre 'MANİPÜLASYON'; "yönlendirme, seçme, ekleme, çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme" anlamındadır! Oysa, körfeze deşarj edilen atık su görüntüleri ortadadır! Bu bir belgedir! İzmir kamuoyunun bu pisliği ve kokuyu sorma hakkı vardır! CHP'li yerel idare, bu haklı soruları manipülatif bularak halkın endişesine kayıtsız kalmış; siyasi algı yaratma kozuna sığınmıştır. Alay edercesine yaptıkları açıklama yetersizdir! Görünen o ki, CHP; İzmir'i çantada keklik görme işini, 'kâle almama' noktasına taşımıştır!" ifadelerini kullandı.

İHBAR KABUL EDİLDİ

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntüler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü de harekete geçirdi. Görüntüleri ihbar kabul eden müdürlük denize akan kirlilikle ilgili inceleme başlattı. Atık suların döküldüğü Konak Pier'in yanındaki pasaporta giden ekipler deniz suyundan numune alıp tutanak tuttu.