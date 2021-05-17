Tunç Soyer'in "temiz körfez" sözleri boşa çıktı. İzmir'de kanalizasyon suları denize dökülüyor | Video
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in temiz körfez söylemleri boşa çıktı. Konak Meydanında, İzmir Büyükşehir Belediye Sarayına ve İzmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğüne 200 metre mesafedeki Konak Pier’in yanından denize dökülen kanalizasyon suları, görenleri hayrete düşürdü.