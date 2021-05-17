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Giriş Tarihi: 17.5.2021 11:34 Son Güncelleme: 17.5.2021 11:56

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'ya Filistin çağrısı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Filistin çağrısı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransuva ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Başkan Erdoğan, Filistin’de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü

FİLİSTİN MESAJI: İNSANLIK ONURU ÇİĞNENİYOR

Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Başkan Erdoğan, İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

"TÜM İNSANLIĞIN BİRLİK OLMASI GEREKİR"

Başkan Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, BM başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun diplomasi yürüttüklerini ancak Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN PAPA'YA ÇAĞRI

Erdoğan, Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Filistin çağrısı
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