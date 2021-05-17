Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü

Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü

Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
17.05.2021 | 11:39

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Başkan Erdoğan, Filistin’de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

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