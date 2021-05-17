Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Başkan Erdoğan, Filistin’de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.