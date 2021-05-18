SON DAKİKA: Bakan Soylu açıkladı! Diyarbakır'daki patlama sesinin nedeni belli oldu

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIN'DAN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir" denildi.