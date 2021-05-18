Son Dakika Haberi... Diyarbakır'da bulunan bir üsse maket uçaklarla saldırı girişimi yapıldı. Konuyla ilgili olarka İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"HERHANGİ BİR ZAİYAT YOKTUR"
Bakan Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerine yer verdi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Diyarbakar Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur" denildi.
PATLAMA KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN DUYULDU
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre, yaşanan patlama kentin büyük bir kısmından duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
SON DAKİKA: Bakan Soylu açıkladı! Diyarbakır'daki patlama sesinin nedeni belli oldu | Video
OPERASYON BAŞLATILDI
Öte yandan saldırının ardından kent genelinde operasyon başlatıldı. Operasyon karadan ve havadan devam ederken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIN'DAN AÇIKLAMA
Patlamayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir" denildi.