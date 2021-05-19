SON DAKİKA: Bakan Soylu açıkladı! Diyarbakır'daki patlama sesinin nedeni belli oldu | Video
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Son Dakika Haberi... Diyarbakır'daki bir askeri üsse saldırı girişiminde bulunuldu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" ifadelerine yer verdi.