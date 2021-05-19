Video Haber Diyarbakır’da olay yerinde bir saldırı ihtimali daha! A Haber canlı yayınında korku dolu anlar kameralara yansıdı | Video

Diyarbakır’da olay yerinde bir saldırı ihtimali daha! A Haber canlı yayınında korku dolu anlar kameralara yansıdı | Video

Diyarbakır’da olay yerinde bir saldırı ihtimali daha! A Haber canlı yayınında korku dolu anlar kameralara yansıdı | Video
19.05.2021 | 01:49

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Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde şiddetli patlama meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında can kaybı yaşanmadı. A Haber ekibi olay yerinde yaşananları anlattığı esnada korku dolu anlar yaşandı. Bir maket uçak saldırısı ihtimali daha yaşandı. İşte o anlar….

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