Diyarbakır’da olay yerinde bir saldırı ihtimali daha! A Haber canlı yayınında korku dolu anlar kameralara yansıdı | Video
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Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde şiddetli patlama meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında can kaybı yaşanmadı. A Haber ekibi olay yerinde yaşananları anlattığı esnada korku dolu anlar yaşandı. Bir maket uçak saldırısı ihtimali daha yaşandı. İşte o anlar….