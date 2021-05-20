PKK'lı terörist Abdulsittar Özer mağarada 3 örgüt üyesini infaz etmiş





Demir'in ailesinin, PKK tarafından kaçırıldığı ortaya çıkan çocuklarını geri getirmek üzere birçok kez girişimde bulunduğu ancak eli kanlı PKK terör örgütünün baskı ve tehditleri nedeniyle çocuklarına ulaşamamıştı. Ailenin örgüt içindeki infaz sonrasında çocuklarının cenazesine dahi ulaşamadığı belirlendi.



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