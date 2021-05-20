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Giriş Tarihi: 21.5.2021 00:21 Son Güncelleme: 21.5.2021 00:30

Son dakika: Batman'da askeri tesise saldırı girişimi!

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika: Batman'da askeri tesise saldırı girişimi!

Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

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Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'na yönelik saldırı girişiminin bir benzeri Batman ve Şırnak'ta da yaşandı. Terör örgütü PKK mensupları, Batman Hava Meydan Komutanlığı'na 3 ve Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na 2 patlayıcı yüklü maket uçakla saldırı girişiminde bulundu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Güvenlik güçlerinin durumu fark etmesi sonucu maket uçaklar, havada vuruldu. Patlama ve silah sesleri yankılanırken, olay yerine ambulans ve zırhlı araçlar sevk edildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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Son dakika: Batman'da askeri tesise saldırı girişimi!
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