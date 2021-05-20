Son dakika: Batman'da askeri tesise saldırı girişimi!

BATMAN'DA BİR ASKERİ TESİSE 3 MAKET UÇAKLA SALDIRI GİRİŞİMİ



Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'na yönelik saldırı girişiminin bir benzeri Batman ve Şırnak'ta da yaşandı. Terör örgütü PKK mensupları, Batman Hava Meydan Komutanlığı'na 3 ve Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na 2 patlayıcı yüklü maket uçakla saldırı girişiminde bulundu.



OPERASYON BAŞLATILDI



Güvenlik güçlerinin durumu fark etmesi sonucu maket uçaklar, havada vuruldu. Patlama ve silah sesleri yankılanırken, olay yerine ambulans ve zırhlı araçlar sevk edildi. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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