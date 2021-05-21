Video Türkiye Batman'da askeri tesise saldırı girişimi!

Batman'da askeri tesise saldırı girişimi!

Batman'da askeri tesise saldırı girişimi!
21.05.2021 | 00:30

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Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

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