Batman'da askeri tesise saldırı girişimi!

Batman'da bir askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu.Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.