Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz yıl eylül ayında trafikte tartıştığı tatilci Çağlar Özbakır'ın otomobiline zarar veren Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının görüntüleri izleyenleri şoke etmişti.

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlik sırasında yeni bir skandala imza attığı görüntüleri ortaya çıktı.

Fethiye Belediye Başkanı’ndan skandal haraket! Türk bayraklarını kamyonun kasasından yere fırlattı | Video

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor etkinliği sırasında çıktığı bir kamyonun kasasından kendince vatandaşlara Türk bayrağı dağıtan Başkan Karaca'nın bu harekete büyük tepki çekti.

VATANDAŞLAR YERDEN TOPLADI

Ülkenin milli ve kutsal değerlerinden olan Türk bayraklarını yere fırlatan Karaca'nın bu davranışı eleştirilere sebep oldu. Başkan Karaca'nın fırlattığı Türk bayraklarını vatandaşlar yerden topladı.

Fethiye Belediye Başkanı’ndan skandal haraket! Türk bayraklarını kamyonun kasasından yere fırlattı | Video