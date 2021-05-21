Fethiye Belediye Başkanı’ndan skandal haraket! Türk bayraklarını kamyonun kasasından yere fırlattı | Video
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Muğla’da geçtiğimiz yıl tatilci vatandaşın aracını tekmelerken ortaya çıkan görüntülerle hafızalara kazınan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yeni bir skandala daha imza attı. Başkan Karaca’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda üzerine çıktığı kamyonun kasasından Türk bayraklarını yere atması tepkilere neden oldu.