Son dakika: Emniyet'ten suç örgütlerine dev operasyon! "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı





İSTANBUL'DA 13 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Operasyon kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemal C. Adlı bir kişi ve grubuna yönelik 13 şüphelinin yakalanması amacıyla Sultangazi ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede onlarca adrese operasyon yapıldı.