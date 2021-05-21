Son dakika: Emniyet'ten suç örgütlerine dev operasyon! "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ege ve Akdeniz sahillerindeki 7 il ve İstanbul'da faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik sabah saatlerinde 171 şüphelinin yakalanmasına amacıyla gerçekleştirilen "Sahil Rüzgârı" adı verilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ege ve Akdeniz sahillerinde faaliyet gösteren suç örgütlerine saat saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
171 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen "Sahil Rüzgârı" adı verilen operasyona yüzlerce polis katıldı. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere toplamda 171 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.
İSTANBUL'DA 13 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Operasyon kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemal C. Adlı bir kişi ve grubuna yönelik 13 şüphelinin yakalanması amacıyla Sultangazi ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilçede onlarca adrese operasyon yapıldı.
Yine operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin Kemal C. ve adamları ile operasyon kapsamındaki suç örgütlerine silah temin ettiği belirlendi.
YABANCI İŞ INSANLARINA TEHDİT YAĞMA
8 ildeki dev operasyonda şüphelilerin turizm bölgelerinde yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama suçlarına karıştığı belirlendi.
Operasyonun İstanbul ayağında ise Kemal C. ve adamlarının il genelinde yabancı uyruklu iş insanlarını ölümle tehdit ederek para talep ettiği, kendisine para vermeyen iş insanlarının işyerlerini adamlarıyla birlikte basarak yağma yaptığı öğrenildi.
İSTANBUL'DA 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Özel harekât timleri eşliğinde girilen adreslerde polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Yapılan arama sonrasında operasyonun İstanbul ayağında 13'ü İstanbul'da hakkında yakalama kararı ve 8'i diğer illerdeki operasyonda aranan toplam 21'i gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı anlarda özel harekât timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı.
Emniyet'ten yapılan açıklama;
Cumhuriyet Başsavcılıklarının Talimatı Doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı; 8 İlde Eş Zamanlı "Sahil Rüzgarı" Operasyonu Başlattı
Mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçları; haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmaktır. Bu doğrultuda hareket eden suç örgütleri sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturmaktadır.
Bu kapsamda; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı" kod adlı operasyon başlatıldı.
8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde;
Antalya ilinde 32, Aydın ilinde 15, Balıkesir ilinde 25, İzmir ilinde 30, Mersin ilinde 19, Muğla ilinde 19, İstanbul ilinde 13 ve Adana illinde 18 şüpheli şahsa yönelik olmak üzere; yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef şahsa yönelik 21.05.2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldı.Suriye açıklarında ele geçen 1.5 ton esrarın zanlıları tutuklandı Suç makinesi çete yakalandı! 10 günde 11 suç işlemişler