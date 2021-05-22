SABAH Haber Koordinatörü Kenan Kıran canlı yayında duyurdu! Musab Turan Yenibosna'da FETÖ'cülerle neden toplantı yaptı?

Anadolu Ajansı Muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı'nın basın toplantısında FETÖ provokasyonuna soyundu. Telefonunu kamufle ederek gizlice kayıt almaya başlayan ve sosyal medya hesabından yayın yapan Turan, gazetecilik ilke, etik ve meslek kuralları ile bağdaşmayacak bir üslup ile seçilmiş hükümeti hedef aldı. Turan'ın 3.5 yaşında çocuğunu bile alet ettiği provokasyonuna, Bakan Mustafa Varank sert yanıt verdi. Provokasyonun ardından Anadolu Ajansı, kurumsal kimlik ve meslek ilkelerine aykırı davrandığını vurguladığı Turan'ın iş akdini fesh ettiğini duyurdu. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Musab Turan'ın 2013 yılında FETÖ'cülerle Yenibosna'da bir araya geldiğini, bu toplantının tespit edildiğini duyurdu. Turan'ın ağabeyi ve ablasının da FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edildi.

Eski AA muhabirinin amacı neydi? Artan provokasyonlarla ne amaçlanıyor?

"YENİBOSNA'DA FETÖ'CÜLERLE NEDEN TOPLANTI YAPTI?"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında dün yaşanan FETÖ provokasyonunu kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Turan'ın abla ve ağabeyinin FETÖ ile iltisaklı olmasına dikkat çeken Kıran, Turan'ın bundan ötürü FETÖ'cülükle suçlanamayacağını belirtti. Kıran, ancak Turan'ın kendisinin de FETÖ ile iltisaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kıran canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet ve adli kaynaklardan edindiğim bilgilere göre; AA Muhabiri Musab Turan, FETÖ/PYD'de bulunan kişilerle 2013'te Yenibosna, Sefaköy'de 2013'te toplantı yaptı. Kişinin ağabeyi ya da ablasından dolayı kimseyi FETÖ'cü diye suçlayamayız ama, FETÖ/PYD militanları ile Yenibosna'da neden toplantı yapmıştır? Neden daha sonra 'Ben bu yapıdan ayrıldım' demiştir. 10 yıl sonra iki bakanın bulunduğu ortamda neden canlı yayın yapmıştır?

"ORTAMDAKİ CANLI BOMBAYDI, BAKAN VARANK BOMBAYI PATLATTI"

AA'nın medyadaki yerine dikkat çeken Kıran, son zamanlarda hükümeti hedef alan iç ve dış saldırılar ile provokasyonların artmasına dikkat çekti.

Kıran sözlerini şöyle sürdürdü:

AA'nın en önemli özelliği canlı yayınlarında, haberlerinde yorum olmamasıdır. Düzeneği kurmuş, telefonu hazırlamış, canlı yayın yapıyor. En önemli özelliklerden biri AA'nın haberleri son dakika olarak, yorum katmadan hızlıca vermesidir. Ben bu kişiyi canlı bomba olarak yorumluyorum. Mustafa Varank Bakanımız bu canlı bombayı etkisiz hale getirdi. İki bakana soru soruyor, eskiden ZAMAN'ın tetikçi gazetecileri yapıyordu bunları... Seçilmiş iradeye karşı açık bir operasyon olduğu açıkça görülüyor.

AĞABEYİ VE ABLASINDA DA FETÖ İZİ TESPİT EDİLDİ

Muhabirin abisi T.T'nin KHK'dan ihraç edilen polisler arasında olduğu, ablası B.U'nun ise bankadan ATM üzerinden kartsız şekilde ihraç fetöcülere para gönderdiği ortaya çıktı.

AA AÇIKLAMA YAPTI: İŞ AKDİ FESH EDİLDİ

Provokasyonun ardından Anadolu Ajansı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın- meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ALTUN'DAN SERT TEPKİ GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz" ifadelerini kullandı.



