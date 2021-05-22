Eski AA muhabirinin amacı neydi? Artan provokasyonlarla ne amaçlanıyor?

Eski Anadolu Ajansı Muhabiri Musab Turan'ın bakanlara yönelik skandal sorusu iel nyei amaçılıyordu? Art arda gelen provokasyonlara ne amaçlanıyor? Sabah Gazetesi Koordibatörü Kenan Kıran, canlı yayında; artan provokasyonların muhtemel amaçları ile ilgili yorumlarda bulundu...