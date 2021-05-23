Başkan Erdoğan’ı Diyarbakır’a davet eden Yusuf Özkılıç SABAH’a konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği öğrencisi Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç da gençler arasında yer aldı. Başkan Erdoğan'a soru sorma sırası gelen Yusuf Özkılıç, 'Diyarbakır için ne gibi planlar yapılacağını' sordu. Özkılıç daha sonra, Diyarbakır'ın tanıtımı için Başkan Erdoğan ve orada bulunan gençleri Diyarbakır'a davet ederek ağırlamak istediğini ifade etti. Özkılıç'tan gelen davete karşılık jest yapan Erdoğan ise Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu canlı yayında arayarak gençler için Diyarbakır gezisi organize etmesi yönünde talimat verdi.

Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç'ın davetinin ardından konuyla ilgili merak edilenleri kendisine sorduk. İşte Yusuf Özkılıç'ın sorularımıza verdiği cevaplar:

Öncelikle eğitim hayatınızdan biraz bahseder misiniz?

Ben Yusuf Özkılıç ilk, orta ve lise eğitimimi Diyarbakır'da tamamladım. Şuan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisiyim.

"AİLEMDEN BİRİYLE SOHBET EDİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

Programın ortamı sizi nasıl etkiledi? O an neler hissettiniz?

81 ilden gelen üniversiteli gençlere bu ortamı sundukları için şahsım ve programa katılan diğer arkadaşlar adına bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gelmeden önce herkesin heyecanı en üst seviyede ve ne olacak/nasıl olacak gibi bir merakımız vardı. Cumhurbaşkanımızı ilk gördüğümde çok heyecanlandım ama içten ve samimi tavırlarıyla heyecanım yatıştı. Onun ne kadar sevgi dolu ve fedakar biri olduğunu gözlerinden okuyabiliyor, görebiliyorduk. Ailemden biriyle sohbet ediyormuş gibi hissetmeye başladım.

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"TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE PLANLANDIĞINI BİLİYORUM"

Söyleşide yaptığınız davetin ardından sizinle iletişime geçildi mi? Organizasyon için tarih belli oldu mu?

Tarih tam olarak belli olmasa da Haziran ayı sonunda netleştirilip Temmuz ayı içerisinde planlandığını biliyorum. Bu konuda Diyarbakır Valimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanlarıyla iletişim halindeyim.

"SAMİMİ VE ÇOK İNCE RUHLU BİRİ"

Başkan Erdoğan'ın gençlere yönelik tutumu sizi nasıl etkiledi?

Çok sıcak ve samimi cevapları ile hiçbir sorumuzu cevapsız bırakmadan geniş bir vaktini bize ayırdığı için biz gençlere verdiği önemi bir kez daha anladık. Cumhurbaşkanımız hakikaten çok içten ve samimi çok ince ruhlu biri.

"DİYARBAKIR HALKINDAN ÖVGÜ VE TEBRİKLER ALDIM"

Başkan Erdoğan ile aranızda geçen diyalogdan sonra sosyal medyadan ya da çevrenizden nasıl tepkiler aldınız?

Ailem ve yakın çevrem tarafından gururla karşılandım ve Diyarbakır halkından güzel övgü ve tebrikler aldım. Çünkü şehrimizin tanıtımı için çok güzel bir program yapılacak olması bizleri ayrıca sevindirdi.

"AİLEMDEN BİRİ GİBİ HİSSETTİM"

Görüşmeye gitmeden önce böyle bir konuşma yapma ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Diyarbakır'da ağırlama gibi bir düşünceniz var mıydı?

Bu soru arkadaşlarım ve ailem tarafından da bana soruldu. Ama kesinlikle böyle bir planım olmadı. Hatta olurda soru sorma fırsatını yakalarsam heyecanlanır mıyım diye düşündüm. Nasip oldu soru sorma fırsatı elime geçti. Bizde adettir bizim kapımız, soframız hep açıktır. Misafiri çok severiz. Başımız gözümüz üstünedir. Oradaki sorumu sorarken daha deminde bahsettiğim gibi ailemden biri var gibi bir his vardı içimde belki de onun rahatlığıyla böyle bir davette bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetim üzerine bu yaklaşımı ile biz gençleri kendisine hayran bıraktırdı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizle 18 Mayıs tarihte buluştu ve uzunca bir zamanını bize ayırdı. Merak ettim, Sayın Cumhurbaşkanımızın programına baktım aynı gün Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile bir araya gelmiş bir önceki güne baktım uzun ve yoğun geçen bir kabine toplantısı yapmış. Sonra ki gün ise 19 Mayıs etkinlikleri ve Beşiktaş yönetim kurulu ile şampiyonluk yemeğine katılmış ve bu fiziki etkinlikleri dışında, Filistin davası, Kudüs davası için onlarca ülkenin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını biliyoruz. Bakın ben 20 yaşındayım bu programların yarısına katılsam öyle bir enerjimin kalması mümkün değil. Enerjisine, azmine ve bu ülkeye olan aşkına gözlerimle şahit oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizler yani Türkiye için büyük bir şans olduğu gibi aslında samimiyeti ve insan sevgisiyle dünya için de büyük bir şanstır. Ben Diyarbakır'dan çıkıp Ankara'da okuyan bir öğrenci olarak çok genç yaşta hayal bile edemezdim Sayın Cumhurbaşkanımızla böyle güzel bir söyleşi yapacağımı hiç aklımdan geçmemişti. Benim için büyük bir tecrübe oldu. Bu dakikadan itibaren kendi kendime bir söz verdim ülke ve insan sevdası lafla sözle değilmiş icraatla oluyormuş. İlk hedefim okulumu başarılı bir şekilde bitirmek. Motivasyonum düştüğü anda aklıma Sayın Cumhurbaşkanımızın azmini ve çalışkanlığını getireceğim. Başta ülkemiz ve Diyarbakır'ımız olmak üzere tüm insanlığa faydalı işler yapmak istiyorum. Tecrübe için Sayın Cumhurbaşkanımızı yakından takip edeceğim her programı ve etkinliklerine katılmaya çalışacağım. Son olarak İnşallah misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup kalmadan zira o misafirler bizim olduğu kadar artık Sayın Cumhurbaşkanımızın da misafiridir. Diyarbakır'daki programa inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da katılır bunu canı gönülden istediğimi ifade etmek istiyorum ve bir kez daha sizin aracılığınızla Sayın Cumhurbaşkanımızı da medeniyetler beşiği Diyarbakır'ımıza gençlerin arasına beklediğimiz çağrısını da yinelemek istiyorum. Ayrıca sizi ve tüm basın mensuplarımızı da bekleriz. Sevgi ile kalın.