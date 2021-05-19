Son dakika: Başkan Erdoğan Diyarbakırlı gencin isteğini kırmadı! Hemen talimat verdi | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kütüphane Söyleşileri” kapsamında gençlerle bir araya geldiği program renkli anlara sahne oldu. Söyleşiye katılan bir genc, Başkan Erdoğan'ı ve programa katılan diğer öğrencileri Diyarbakır'a davet etti. Diyarbakırlı gencin isteğini kırmayan Erdoğan, Diyabakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gerekli talimatları verdi.