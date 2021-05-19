Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşması renkli anlara sahne oldu.
DİYARBAKIRLI GENCİN DAVETİNİ KIRMADI
Söyleşiye katılan Diyarbakırlı bir genç, Başkan Erdoğan'ı ve kütüphanede bulunan diğer öğrencileri memleketine davet etti. Başkan Erdoğan gencin sorusuna, "Ankara müsaade ederse gelirim. Ankara'daki işlerin durumunu biliyorsunuz. Duruma göre. Diyarbakır'a gidildiği zamandaki duruma bakalım." şeklinde yanıt verdi.
DİYARBAKIR VALİSİNE TALİMAT VERDİ
Diyarbakırlı gencin isteğini kıramayan Başkan Erdoğan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gerekli talimatları verdi.
Son dakika: Başkan Erdoğan Diyarbakırlı gencin isteğini kırmadı! Hemen talimat verdi | Video
Başkan Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:
"Münir Bey, bugün 81 gençle Millet Kütüphanesi'nde şu an bir sohbetteyiz. Burada bir Diyarbakırlı genç bana bir tuzak kurdu. Ve dedi ki; ben buradaki bütün arkadaşlarımızı Diyarbakır'da ağırlamak istiyorum. Ben de dedim ki; 'Davet senden ağırlamak bizden' dedim. Rehberliği orada sen yapacaksın, hangi otelde ağırlamayı yapacaksak, bunların hepsini planını yap, ondan sonra da sana tarihi bildiririz.
Ona göre de Diyarbakır'daki bu ziyareti gerçekleştiririz. Sen planı yap, nereleri gezdirmek isabetli olur, ona göre buradaki gençlerimizi Diyarbakır'a getirelim. İlk defa böyle bir şey olacak. İlk defa bu ziyareti gençlerimizle birlikte yaşayacağız."Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan'dan Netanyahu benzetmesine tepki: Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır