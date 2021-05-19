Video Haber Başkan Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde önemli açıklamalarda bulundu! | Video

Başkan Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde önemli açıklamalarda bulundu! | Video

Başkan Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde önemli açıklamalarda bulundu! | Video
19.05.2021 | 22:13

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Başkan Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde önemli açıklamalarda bulundu! | Video 01:21:12
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Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde gençlerle bir araya geldi. Gençler ile birçok konuyu görüşen Başkan Erdoğan kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

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