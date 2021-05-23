Terör örgütü PKK'da 'Sofi Nurettin' paniği! Dağılmanın önüne geçmek için maket uçak kullanıyorlar

2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği anların Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşılması da örgütte "Türk askeri nerede saklanırsak saklanalım bizi bulacak, kim olursak olalım sonumuz bu olacak, çember daraldı, sıra bize geliyor' düşüncesi yarattı. Bu durumu gören terör örgütü, son kozlarını oynayarak Batman ve Şırnak'a maket uçaklarla saldırı gerçekleştirdi ancak Mehmetçiğin dikkati sayesinde başarısız oldu.