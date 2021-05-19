İşte o hainin 30 yıllık kanlı geçmişi! Yüzlerce katliamın baş faili Sofi Nurettin

İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 Milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan Sofi Nurettin kod adlı Nureddin Halef El Mouhammad'ın ölümü PKK'da şok etkisi yarattı. 1989'da Suriye'den örgüte katılan Sofi Nurettin, Abdullah Öcalan'ın Şam'daki Villasında aldığı ideolojik eğitimin ardından dağ kadrosuna geçti. 1991-1994 yıllarında Türkiye'ye sızarak Şırnak'ın Cudi, Gabar Dağlarında kaldı.
SON DAKİKA: PKK elebaşı Sofi Nurettin'in öldürülme anı görüntüleri yayınlandı
ŞAHİN KANADI TEMSİL EDİYORDU
Örgüt içinde gaddarlığı ve yaptığı katliamlarla hızla yükselen Sofi Nurettin Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK'nın silahlı kolu HPG'nin Askeri Konsey üyeliğine seçildi. Örgüt içindeki "Şahinler" kanadına yakın isimlerden olan ve Türkiye düşmanlığıyla bilinen Sofi, Apo'nun İmralı savunmaları sırasında "PKK şartsız ve koşulsuz olarak Türkiye'yi terk edip sınır dışına çıkmalıdır" çağrısına da örgüt içindeki Suriyeliler kanadıyla şiddetle karşı çıkmıştı. Sofi sözde Orta saha sorumlusu olarak 2003-2008 yıllarında Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Muş, Elazığ, Batman ve Bitlis kırsalında toplam 196 silahlı eylemde aralarında sivil vatandaşlarında bulunduğu asker, polis ve koruculardan oluşan 147 kişinin şehit edildiği kanlı saldırıları planlayıp bizzat emrini verdi.
DEMİRTAŞ'LA GİZLİ 6,5 SAAT TOPLANTI
Murat Karayılan'ın çağrısıyla korumalarıyla Kandil'e geçen Sofi, Fehman Hüseyin ile Murat Karayılan arasındaki iktidar mücadelesi nedeniyle yapılan sözde genişletilmiş HPG Konferansıyla Bahoz Erdal'ın yerine geçerek PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin genel sorumlusu oldu. 2014 yılında Kandil'e giden HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile çadırda 6,5 saat gizli bir toplantı yaptı ve örgütün bu döneme ilişkin taktik ve stratejilerini içeren bilgileri Abdullah Öcalan'a aktarmak üzere Demirtaş'a iletti. Murat Karayılan liderliğinde beş kişilik sözde Halk Savunma Merkezi Kuzey Sevk İdare Komutanlığı yapılanmasını oluşturması üzerine Sofi, bu kez Suriye'nin Kuzeyindeki PYD-YPG'nin başına geçti.
FRANSIZ, ABD VE RUS GENERALLERLE GÖRÜŞÜYORDU
Suriyeli Ferhat Abdi Şahin ile birlikte ABD, Fransız ve Rus üst düzey askeri generallerle gizli toplantılar yaptı. Kısa süre önce Suriye'den iki korumayla Kuzey Irak'a geçiş yaptığı belirlenen Sofi Nurettin MİT bünyesindeki Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığının saniye saniye takibi sonucu nokta operasyonla öldürüldü. Örgüt içinde "Efsane" olan Sofi Nurettin'in Diyarbakır kırsalındayken bizzat katıldığı, emrini ve talimatını verdiği, planlamasını yaptığı kanlı saldırıların Başsavcılık, Jandarma ve polis kayıtlarındaki acı kronolojisi ise şöyle:
İŞTE O KATLİAMLAR
* 29 Mayıs 2005: Lice Kayacık Jandarma Karakolunda görevli askerlere erzak taşıyan traktöre mayınlı saldırıda erler Doğan Yarlıtaş, Musa Memiş ve traktörü kullanan Hüseyin ve Taha Bolat kardeşlerin şehit edilmesi.
* 13 Ağustos 2005: Elazığ Valisi Kadir Koçdemir'in aracına bombalı saldırıda Valinin hafif yaralanması
* 14 Ekim 2005: Lice ilçesi Fis Ovasında jandarma astsubay Erbu Serpan'ın şehit edilmesi
* 8 Nisan 2006: Elazığ Alacakaya'da bombalı saldırıda Elazığ İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Yılmaz ile er Sinan Gümüştaş'ın şehit edilmesi, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Ergülmez ile koruması Erkut Kaya'nın yaralanması
* 17 Nisan 2006: Bingöl Yayladere'de Arıcılık yapan Kemal Bektaşoğlu'nun kurşuna dizilmesi
* 4 Haziran 2006: Bingöl Ortaçanak Köyünde Muhittin Karaca'nın elektrik direğine asılarak infaz edilmesi
* 4 Haziran 2006: Bingöl Topalan Köyünde piyade er Ömer Yankayış'ın şehit edilmesi, 9 askerin yaralanması
* 27 Haziran 2006: Bingöl Genç Tapan tepe üs bölgesindeki askerlere Poğaça götüren araca saldırıda Mehmet Emin Oksak adlı vatandaşın öldürülmesi, ikisinin yaralanması
* 27 Haziran 2006: Bingöl Ortaçanak Köyünde Köylü Osman Koca'nın işkence edilerek öldürülüp elektrik direğine asılması
* 27 Temmuz 2006: Bingöl Genç Yazkonağı Köyünde zırhlı askeri araca saldırıda Bingöl Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanı Binbaşı Adil Karagöz'ün şehit edilmesi, Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Hayati Aydın, uzman çavuş Hüseyin Kılıç'ın yaralanması.
* 16 Ocak 2007: Lice Güldiken Köyünde Başçavuş Kadir Aydın'ın şehit edilmesi
* 3 Mayıs 2007: Lice Baharlar Köyünde Üsteğmen Muhammet Ali Demir'in şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması
* 31 Mayıs 2007: Bingöl'ün Kartal Yaylasında orman işçileri Hamza Çakar, Cevdet Çakar, Sıddık Çağatay, Ramazan Çağatay'ın öldürülmesi
* 13 Eylül 2007: Lice Akçabudak Köyünde Tarhan Alev adlı köylünün zincirle ağaca bağlanarak işkenceyle öldürülmesi
* 7 Ekim 2007: Lice Cum Boğazında Caner Örengül adlı askerin şehit edilmesi
* 13 Haziran 2007: Elazığ Kovancılarda uzman çavuş Cihan Kızıltaş'ın şehit edilmesi.
* 15 Ekim 2007: Bingöl Kiğı Bilice Köyünde Yakup Buruş adlı askerin şehit edilmesi
* 12 Nisan 2008: Bingöl Kiğı Topraklık Köyünde Köylü Serkan Cömert'in kaçırılıp kurşuna dizilmesi
* 14 Haziran 2008: Bingöl Yayladere Alınyazı Ormanlarında onbaşı Dursun Buz'un şehit edilmesi
* 2 Eylül 2008: Bingöl Kiğı İlçesi Tekbaş Karakoluna saldırıda Ramazan Demirci, Eyüp Gürsoy adlı askerlerin şehit edilmesi.
* 8 Ekim 2008: Diyarbakır'da polis servis aracına saldırıda Duran Karabuğaş, Adem Seyfioğlu, Ahmet Kılıçarslan, Ramazan Tavşancı, Vedat Ulu adlı polislerin şehit edilmesi, 25 polisin yaralanması.
* 19 Kasım 2008: Lice'deki Kayacık Karakoluna saldırıda İsmail Uygun, Fevzi Güngör adlı askerlerin şehit edilmesi, 11 askerin yaralanması
* 29 Nisan 2009: Lice'de zırhlı askeri aracın saldırıda Salih Akyürek, Onur Görmez, Emrah Polat, Erdal Oral, Zeynel Direkçi, İlhami Hardal, Murat Çavdar, Mehmet Ali Karaduman ve Miktat Beder adlı askerlerin şehit edilmesi.