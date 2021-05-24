FETÖ'nün adalet mahrem yapılanmasında PKK izi! İmralı tutanakları FETÖ'ye gönderilmiş





'KADINLAR EVİMDE ÇEŞİTLİ ERKEKLER BULUŞTU'



Gül Kesik, 4 kinin kendisine ne tarz erkekler ile evlenmek istediklerini, köken ve fiziksel özellikler belirttiklerini söyleyerek, kendisine yardımcı olan kadınların özelliklere uyan erkekleri evine getirdiğini evlenmek isteyen kadın ve erkeklerin kendi evinde görüştüklerini söyledi. Kesik, "Görüşmeler evimin salonunda bayan ve erkek şahıslar baş başa kalacak şekilde yaklaşık 45 dakika boyunca yapıldı. Hatice ve Gülsüm isimli bayanlar daha sonraki zamanlarda bana örgüt içerisinde benim sohbet gurubuma bağlı olmayan bayan ve erkeklerin görüşmeleri için ikametimin müsait olup olmadığını sordular. Bende müsait olduğunu söyledikten sonra yaklaşık 15 defa çeşitli erkek ve bayan şahısların ikametimde görüşmelerine yardımcı oldum" ifadelerini kullandı.