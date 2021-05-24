Milletin parasıyla romantik jest! İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu





EŞE ÖZEL KONTENJAN

Çiğdem Akın isimli moda tasarımcısı, Sonbahar/Kış 21-22 koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. Toplam 12 modelin oyunculuk yaptığı proje, tarihi Hidiv Kasrı'nın hayata geçirildi. Üç hafta süren hazırlık döneminin ardından tamamlanan projenin yeme-içme ve mekan sponsoru ise BELTUR A.Ş. oldu.