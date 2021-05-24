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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:06 Son Güncelleme: 24.5.2021 09:38

Milletin parasıyla romantik jest! İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Milletin parasıyla romantik jest! İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu

(İBB) iştiraki Genel Müdürü , modacı eşine menfaat sağladı. Moda tasarımcısı Çiğdem Akın'ın defile düzenleyeceğini öğrenen Cenk Akın, gövde gösterisi yaptı. Kamu imkanlarını ailesi için seferber eden Akın, BELTUR'a bağlı 'nı eşinin defilesine tahsis etti. Hidiv Kasrı'nı kiralamak isteyen herhangi bir vatandaşın çeşitli prosedürleri yerine getirmesini isteyen BELTUR'un Genel Müdürü Cenk Akın, modacı eşi için kasrı özel kapattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) eş-dost-akraba atamaları gündemdeki sıcaklığını korurken, benzer bir bilgi daha ortaya çıktı. "Diziye sponsor olmak belediye şirketlerinin işi mi?" diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu.



İBB kuruluşu olan BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın, Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nı eşine özel kapattı.



EŞE ÖZEL KONTENJAN
Çiğdem Akın isimli moda tasarımcısı, Sonbahar/Kış 21-22 koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. Toplam 12 modelin oyunculuk yaptığı proje, tarihi Hidiv Kasrı'nın hayata geçirildi. Üç hafta süren hazırlık döneminin ardından tamamlanan projenin yeme-içme ve mekan sponsoru ise BELTUR A.Ş. oldu.



YABANCIYA GİTME, BİZE GEL
Boğazın en şık göründüğü Hıdiv Kasrı'nda defile düzenleyen Çiğdem Akın'ın eşi ise tanıdık çıktı. Tasarımcı Çiğdem Akın'ın BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın ile evli olduğu ortaya çıktı.



Boğazın en şık göründüğü Hıdiv Kasrı'nda Çiğdem Akın'ın defile düzenlemesine izin veren BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın eşine jest yaptığı anlaşıldı.



KAMU İMKANLARINI KULLANDI
Hidiv Kasrı'nı kiralamak isteyen herhangi bir vatandaşın çeşitli prosedürleri yerine getirmesini isteyen BELTUR'un Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşine kasrı özel kapatması; kamuoyunda tepkiyle karşılandı.



Her beyanında israfa vurgu yapan İmamoğlu'nun iştirak yöneticilerinin israfta sınır tanımadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

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Milletin parasıyla romantik jest! İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu
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