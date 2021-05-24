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Giriş Tarihi: 24.5.2021 18:27 Son Güncelleme: 24.5.2021 18:35

: Kritik görüşme sona erdi! 'dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Kritik görüşme sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı 'yı resmi törenle karşıladı. Gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından varılan anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı. Gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından varılan anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları:

"Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten gurur duyuyorum.

Dostumuz, müttefikimiz Polonya ile ilişkilerimizin tarihi 6 asır öncesine dayanıyor. Duda'nın ziyareti ülkelerimiz arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir.

6,5 milyar dolarlık ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaşturna gayretini gösterdik. Hedefimize emin adımlarla ilerilyoruz.

Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biriyiz. Bu tecrübe kabiliyet ve imkanlarımızı NATO müttefikimiz Polonya ile de paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. İkili ilişkilerimizin her alanda gelişmesi halklarımızı daha birbirine yakınlaştırıyor.

Polonyalı misafirlerimiz Güvenli Turizm uygulaması sayesinde Türkiye'de rahat bir şekilde tatil yapabilirler.

Polonya ABD üyelik sürecimizi destekleyen, vizyonu geniş bir ülke. Polonya'nın yapıcı desteğini hep yanımızda hissettik. Güçlü ve örnek bir davranış. NATO müttefikliğimiz kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz"

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SON DAKİKA: Kritik görüşme sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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