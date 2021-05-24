Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle iki ülke arasındaki ticaret haciminin 2 milyar doları aştığını belirten Başkan Erdoğan, 10 milyar hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Türkiye tarihinde bir ilk" diyerek NATO'da yer alan Polonya'ya İHA satışı gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...