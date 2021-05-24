SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Türkiye tarihinde bir ilk" diyerek duyurdu: NATO ülkesine SİHA sattık | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle iki ülke arasındaki ticaret haciminin 2 milyar doları aştığını belirten Başkan Erdoğan, 10 milyar hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Türkiye tarihinde bir ilk" diyerek NATO'da yer alan bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...