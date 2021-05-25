Hibe desteği başvurusu ekranı 2021: 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından merakla beklenen 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemeleri başvuruları alınmaya başlandı. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek sefer olmak üzere pandemiden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 bin TL ile ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği yapılacağını belirtmişti. Ticaret Bakanlığı, hibe desteği başvuru tarihleri hakkında bilgi verirken destek ödemesi başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından 3000 TL - 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başladı. Başvurular bir ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Hibe desteği başvurusu ekranı 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar açık olacak.
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Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin ve hangi esnaflar ile sanatkarların yararlanabileceği açıklanmıştı. İşte, hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri başvuru ekranı ile şartları
Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.
Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.
30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.
Başvuru takvimi şöyle olacak:
TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.
30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.
Hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla esnaf destek paketi kapsamında hibe desteği başvuru işleminizi yapabilirsiniz.
Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvurular yarın başlayacak ve 30 gün sürecek.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.
Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.
Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.
HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI (1. GRUP)
Hibe desteği kapsamında 1. grup NACE kodları şu şekilde;
HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI (2. GRUP)
Hibe desteği kapsamında 2. grup NACE kodları şu şekilde;
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.
NEFES KREDİSİ DE YOLDA!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayici, tüccar, büyük şirketlere müjdesini verdiği "Nefes Kredisi"nin çerçevesi netleşti. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Diğer nefes kredilerinden farklı olarak Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı. Hazine garantili nefes kredisinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, piyasa faizlerinin çok altında faiz uygulanacak.
PİYASA FAİZİNİN ALTINDA KREDİ
Pandemi sürecinin ticarete, ekonomiye etkilerini azaltmak için işletmelere yönelik destekler devam ediyor. Nefes kredisi piyasalara da önemli destek unsuru olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi işletmelere düşük faizli kredi imkânı sunuyor. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Edinilen bilgiye göre kredi piyasa faizinin çok altında kullandırılacak.
Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek. Nefes kredisinin ciro düşüşü olan firmalara verilmesi konusu değerlendiriliyor. TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında bu bankalar aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak.
Başvurular nefes kredisi protokolüne imza atan bankalara yapılacak. Nefes kredisinden yararlanma koşulları daha öncekilere göre kolaylaştırılacak.
6 AY ÖDEMESİZ DESTEK
Kredinin toplam hacmi oda ve borsaların bunun için ayırabilecekleri kaynakları merkeze bildirmeleri ile netleşecek. İlk taksit ödemelerinin daha önceki kredi desteklerinde olduğu gibi 6 ay ödemesiz olması durumunda ilk taksitler gelecek yıl ödenecek.