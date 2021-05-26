Cinayeti aydınlatmak isteyen istihbaratçıyı alıkoydular! İstihbaratçıyı rehin alan şube müdürüne hapis

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında kitap hazırlığı yaptığı dönemde örgüt mensubu polislerce katledildiği iddia edilen gazeteci Haydar Meriç cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet tarihinden önce FETÖ mensubu polislerce yapılan cinayet hazırlıklarını 2013 yılında dönemin İstihbarat Daire Başkanı'na anlatmak üzere Ankara'ya giden Kırklareli İstihbarat Müdür Yardımcısı Salih Döğenci'yi Ankara'da alıkoyup görüşmesini engelledikleri gerekçesiyle Bekir Mert ve Salih Keskinkılıç hakkında 'Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından açılan davada karar çıktı.

10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çıkan karara göre; tutuklu yargılanan dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü Bekir Mert, "Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer sanık olan firari Salih Keskinkılıç'ın ise hakkında tutuklamaya yönelik çıkartılan yakalama emrinin devam etmesine hükmedilirken, firari olması nedeniyle dosyası ayrıldı.

MERT VE KESKİNKILIÇ A5 KODLU ÇIKTI

Kararda Bekir Mert'in emniyete sızması, Bylock kullanıcısı olması gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijital materyallerde sanığın "A5" kodu olan yani, ""FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişiler" sınıfından olduğu vurgulandı. Hakkındaki suçlamalara ilişkin dosyası ayrılan firari Salih Keskinkılıç'a da tıpkı Mert gibi "A5" kodu verildiği kararda yer aldı.

KONUŞACAĞINI ÖĞRENİNCE KAÇIRDILAR

Kararda, dönemin Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Salih Döğenci'nin Haydar Meriç'in öldürülmesinden önce gelişen bir takım hadiseleri yürütmüş olduğu kamu görevinin verdiği sorumlulukla dönemin, İstihbarat Daire Başkanı'na anlatmak üzere Ankara iline gittiği, iki sanığın ise Döğenci'yi FETÖ'nün amaçları doğrultusunda İstihbarat Daire Başkanı ile yapacağı görüşmeden vazgeçirmek amacıyla hürriyetinden yoksun kıldıkları kaydedildi.

TELEFONUNU KAPATTIRDILAR

Salih Döğenci'nin Ankara'da yapacağı görüşme öncesinde namaz kılmak üzere girdiği camiye gelen sanık eski polislerin tehditle Döğenci'yi taksiye bindirerek Salih Keskinkılıç'ın evine götürdükleri, Döğenci'nin telefonunu kapattırarak kimseyle görüşmesine izin vermedikleri, ayrıca Erzincan iline gitmesi yönünde baskı uyguladıkları anlatıldı. Sanıkların Salih Döğenci'yi Erzincan'a gönderebilmek için uçak biletini bile kendilerinin aldığı, ayrıca Bekir Mert isimli eski polis müdürü şüphelinin Döğenci'ye "Sen cemaati neden satıyorsun" diye telkinde bulunduğu kaydedildi.